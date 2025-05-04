Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сказав, що не балотуватиметься на тертій термін президентства. За його словами, він не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах Америки у 2028 році.

Про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю NBC News.

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Зазначимо, що мережею ширяться чутки про те, що нібито Трамп планує керувати США протягом восьми наступних років, що суперечить Конституції США.

Однак, у відповідь на запитання про вибори 2028 року Трамп відповів, що йому вистачить 2 терміни, разом із попереднім.

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим", — сказав лідер США.

А також додав, що зараз він очікує лише чотири роки хорошого правління і сподівається, що у нього буде хороший республіканський наступник.

"Наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно… чи щось інше, що вам не дозволяють це робити", — сказав Трамп, коментуючи можливість балотуватися на третій президентський термін.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп сказав, що з однією зі сторін війни в України має "тісніші зв'язки".

Крім того, раніше лідер США опублікував своє фото в образі Папи Римського.