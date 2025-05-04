Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін

Трамп відповів, чи планує балотуватися на третій термін
Президент США Дональд Трамп сказав, що не балотуватиметься на тертій термін президентства. За його словами, він не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах Америки у 2028 році.
Про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю NBC News.
Чи балотуватиметься Трамп на третій президентський термін
Зазначимо, що мережею ширяться чутки про те, що нібито Трамп планує керувати США протягом восьми наступних років, що суперечить Конституції США.
Однак, у відповідь на запитання про вибори 2028 року Трамп відповів, що йому вистачить 2 терміни, разом із попереднім.
"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим", — сказав лідер США.
А також додав, що зараз він очікує лише чотири роки хорошого правління і сподівається, що у нього буде хороший республіканський наступник.
"Наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно… чи щось інше, що вам не дозволяють це робити", — сказав Трамп, коментуючи можливість балотуватися на третій президентський термін.
Нагадаємо, що нещодавно Трамп сказав, що з однією зі сторін війни в України має "тісніші зв'язки".
Крім того, раніше лідер США опублікував своє фото в образі Папи Римського.
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