В ролі Папи Римського — Трамп згенерував в ШІ своє фото

Трамп показав себе в образі Папи Римського — фото
Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах своє фото в образі Папи Римського. Для цього американський президент використав нейромережу.
Відповідне фото з'явилося в TruthSocial у суботу, 3 травня.
Трамп приміряв на себе роль Папи
Трамп згенерував за допомогою штучного інтелекту картинку, на якій він в ролі Папи Римського. На зображенні він одягнутий у традиційне вбрання понтифіка.
Водночас жодного коментаря американський президент не додав.
Також відповідне фото оприлюднила й пресслужба Білого дому в X.
Раніше Трамп раніше жартував, що "готовий стати новим Папою Римським", а сенатор США Ліндсі Грем публічно закликав конклав розглянути його кандидатуру.
За словами декількох кардиналів, конклав обере нового Папу Римського вже найближчим часом.
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