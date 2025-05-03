В ролі Папи Римського — Трамп згенерував в ШІ своє фото

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах своє фото в образі Папи Римського. Для цього американський президент використав нейромережу.

Відповідне фото з'явилося в TruthSocial у суботу, 3 травня.

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Трамп згенерував за допомогою штучного інтелекту картинку, на якій він в ролі Папи Римського. На зображенні він одягнутий у традиційне вбрання понтифіка.

Водночас жодного коментаря американський президент не додав.

Трамп в образі Папи Римського. Фото: скриншот допису

Також відповідне фото оприлюднила й пресслужба Білого дому в X.

Скриншот допису Білого дому

Раніше Трамп раніше жартував, що "готовий стати новим Папою Римським", а сенатор США Ліндсі Грем публічно закликав конклав розглянути його кандидатуру.

За словами декількох кардиналів, конклав обере нового Папу Римського вже найближчим часом.