Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп показав себе в образі Папи Римського — фото arrow

Трамп показав себе в образі Папи Римського — фото

3 травня 2025 14:02
Євгенія Брюховецька - редактор
В ролі Папи Римського — Трамп згенерував в ШІ своє фото
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах своє фото в образі Папи Римського. Для цього американський президент використав нейромережу.

Відповідне фото з'явилося в TruthSocial у суботу, 3 травня.

Реклама
Читайте також:

Трамп приміряв на себе роль Папи

Трамп згенерував за допомогою штучного інтелекту картинку, на якій він в ролі Папи Римського. На зображенні він одягнутий у традиційне вбрання понтифіка.

Водночас жодного коментаря американський президент не додав.

Трамп в образі Папи Римського - президент США опублікував світлину
Трамп в образі Папи Римського. Фото: скриншот допису

Також відповідне фото оприлюднила й пресслужба Білого дому в X.

null
Скриншот допису Білого дому

Раніше Трамп раніше жартував, що "готовий стати новим Папою Римським", а сенатор США Ліндсі Грем публічно закликав конклав розглянути його кандидатуру.

За словами декількох кардиналів, конклав обере нового Папу Римського вже найближчим часом.

Дональд Трамп Ватикан Папа Римський фото штучний інтелект
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама