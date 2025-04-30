Трамп жартома заявив про бажання стати Папою Римським

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жартома заявив, що не проти стати новим Папою Римським. Однак, за його словами, в нього немає якихось переваг.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам перед відльотом до штату Мічиган.

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Журналісти запитали у лідера США, кого він хотів би бачити на місці нового понтифіка.

"Я б хотів стати Папою. Це мій перший вибір", — жартома відповів він.

Він зазначив, що є кардинал із Нью-Йорка, який дуже хороший, тому варто чекати, як буде далі. Йдеться про Тімоті Долана. Однак експерти не розглядають його серед претендентів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на жарт Трампа.

"Радий почути, що президент Трамп відкритий для ідеї стати наступним Папою Римським. Попросив би папський конклав і вірян-католиків неупереджено поставитися до такої можливості!" — написав він.

Він наголосив, що поєднання посад Папи Римського та лідера США має багато переваг.

Допис Ліндсі Грем. Фото: скриншот

Нагадаємо, нового Папу Римського планують обрати найближчим часом. Декілька кардиналів впевнені, що це станеться протягом двох-трьох днів.

Відомо, що кардинал Української Греко-Католицької Церкви Микола Бичок братиме участь у голосуванні на виборах наступного Папи Римського.