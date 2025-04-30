Трамп жартома заявив про бажання стати Папою Римським

Трамп заявив, що не проти стати Папою Римським
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жартома заявив, що не проти стати новим Папою Римським. Однак, за його словами, в нього немає якихось переваг.
Про це Дональд Трамп сказав журналістам перед відльотом до штату Мічиган.
Трамп хоче стати Папою Римським
Журналісти запитали у лідера США, кого він хотів би бачити на місці нового понтифіка.
"Я б хотів стати Папою. Це мій перший вибір", — жартома відповів він.
Він зазначив, що є кардинал із Нью-Йорка, який дуже хороший, тому варто чекати, як буде далі. Йдеться про Тімоті Долана. Однак експерти не розглядають його серед претендентів.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на жарт Трампа.
"Радий почути, що президент Трамп відкритий для ідеї стати наступним Папою Римським. Попросив би папський конклав і вірян-католиків неупереджено поставитися до такої можливості!" — написав він.
Він наголосив, що поєднання посад Папи Римського та лідера США має багато переваг.
Нагадаємо, нового Папу Римського планують обрати найближчим часом. Декілька кардиналів впевнені, що це станеться протягом двох-трьох днів.
Відомо, що кардинал Української Греко-Католицької Церкви Микола Бичок братиме участь у голосуванні на виборах наступного Папи Римського.
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