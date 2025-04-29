Скільки може тривати конклав у Ватикані - відповідь кардиналів

У Ватикані відповіли, скільки триватиме конклав щодо нового Папи
Нового Папу Римського планують обрати вже найближчим часом. Кілька кардиналів, які зібралися у Ватикані для участі в конклаві, переконані, що це відбудеться за два-три дні.
Про це вони розповіли у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.
Конклав-2025
Один з кардиналів розповів, що панує братерська і щира атмосфера, отже це дух відповідальності — мати того, хто продовжить справу Франциска.
Журналістка зазначила, що вчора кардинал Рейна сказав, що назад дороги немає, та запитала, чи це той напрямок.
"Для мене так. Конклав буде коротким — два-три дні", — відповів він.
Інший кардинал також підтвердив, що очікує на короткий конклав протягом двох-трьох днів.
"Таке враження у нас в залі. Триває підготовка. Вже буде в Сикстинській капелі — готують всі логістичні деталі. Тепер чекаємо, щоб люди прибули і вирішили", — додав він.
Ще один з них повідомив, що "було легко" визначити дату конклаву.
Зазначимо, що відповідні слова кардиналів не збігаються з попередніми оцінками, за якими для виборів нового Папи Римського знадобиться значно більше часу. Причиною є те, що в останні кілька років були призначені багато кардиналів — вони ще не встигли познайомитися один з одним.
Нагадаємо, таємний конклав розпочнеться 7 травня та в ньому зможуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу.
А в Римі відкрили для відвідувачів гробницю Папи Франциска, прощання з яким відбулося 26 квітня.
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