Сколько может длиться конклав в Ватикане - ответ кардиналов

Конклав. Иллюстративное фото: Corriere Della Sera

Нового Папу Римского планируют избрать уже в ближайшее время. Несколько кардиналов, которые собрались в Ватикане для участия в конклаве, убеждены, что это произойдет через два-три дня.

Об этом они рассказали в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Конклав-2025

Один из кардиналов рассказал, что царит братская и искренняя атмосфера, а значит, это дух ответственности — иметь того, кто продолжит дело Франциска.

Журналистка отметила, что вчера кардинал Рейна сказал, что назад дороги нет, и спросила, то ли это то направление.

"Для меня да. Конклав будет коротким — два-три дня", — ответил он.

Другой кардинал также подтвердил, что ожидает короткий конклав в течение двух-трех дней.

"Такое впечатление у нас в зале. Продолжается подготовка. Уже будет в Сикстинской капелле — готовят все логистические детали. Теперь ждем, чтобы люди прибыли и решили", — добавил он.

Еще один из них сообщил, что "было легко" определить дату конклава.

Отметим, что соответствующие слова кардиналов не совпадают с предварительными оценками, по которым для выборов нового Папы Римского понадобится значительно больше времени. Причиной является то, что в последние несколько лет были назначены много кардиналов — они еще не успели познакомиться друг с другом.

Напомним, тайный конклав начнется 7 мая и в нем смогут принять участие около 135 кардиналов со всего мира.

А в Риме открыли для посетителей гробницу Папы Франциска, прощание с которым провели 26 апреля.