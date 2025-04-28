Конклав для обрання нового Папи Римського — коли це станеться

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Таємний конклав для вибору нового Папи Римського почнеться 7 травня. У ньому зможуть брати участь близько 135 кардиналів з різних куточків світу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело у Ватикані в понеділок, 28 квітня.

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Відповідну дату було визначено на закритому засіданні кардиналів у Ватикані — першому після похорону Папи Франциска. Офіційне оголошення дати буде зроблено найближчим часом.

Попередні два конклави, що проходили у 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні. Однак шведський кардинал Андерс Арбореліус раніше висловив припущення, що цей конклав може тривати довше, оскільки багато кардиналів, призначених Папою Франциском, ще не мали можливості зустрітися між собою.

Сикстинську капелу, де відбуваються конклави, з 28 квітня закрили для туристів у зв’язку з підготовкою до голосування.

Нагадаємо, прощання з Папою Римським Франциском відбулося у суботу, 26 квітня.

А у неділю, 27 квітня, у Базиліці Святої Марії Великої в Римі відвідувачам дали доступ до гробниці Папи Франциска.