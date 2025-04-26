Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Ватикані. Фото: Reuters

Всупереч протоколу президент України Володимир Зеленський сидів у першому ряду під час церемонії прощання із Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня. Президенти Франції та США також отримали місця у першому ряду.

Про це інформує The Telegraph.

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Зеленський отримав місце у першому ряду на похороні Папи Римського

Зазначається, що Ватикан скасував протокол, аби забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска разом із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.

Зеленський прибув до Риму разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах в Україні.

Лідер охопленої війною країни отримав спонтанні оплески, коли зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

Видання зауважує, що схоже, Ватикан вжив спеціальних заходів, щоб забезпечити Зеленському помітне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів розміщувалися відповідно до назви своєї країни та того, чи були вони главами держав, чи урядів.

Світові лідери у Ватикані: Фото: The Telegraph

Згідно з правилами, світові лідери мали сидіти в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою — традиційною мовою дипломатії на момент укладення протоколів.

Як президент України, Зеленський міг би розраховувати на те, що він буде в третьому ряду або навіть далі позаду. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Трампа, який сидів праворуч від нього.

У Ватикані не заперечували, що протокольні правила були порушені.

"Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", — заявив речник Ватикану Маттео Бруні у коментарі The Telegraph.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Ватикані й провели розмову.

За словами лідера України, під час зустрічі із Дональдом Трампом йшлося про досягнення миру.