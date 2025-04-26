Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Ватикане. Фото: Reuters

Вопреки протоколу президент Украины Владимир Зеленский сидел в первом ряду во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском в субботу, 26 апреля. Президенты Франции и США также получили места в первом ряду.

Об этом информирует The Telegraph.

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Зеленский получил место в первом ряду на похоронах Папы Римского

Отмечается, что Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

Зеленский прибыл в Рим вместе со своей женой Еленой Зеленской на фоне ожиданий прорыва в мирных переговорах в Украине.

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Издание отмечает, что похоже, Ватикан принял специальные меры, чтобы обеспечить Зеленскому заметное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров размещались в соответствии с названием своей страны и того, были ли они главами государств или правительств.

Мировые лидеры в Ватикане: Фото: The Telegraph

Согласно правилам, мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке - традиционном языке дипломатии на момент заключения протоколов.

Как президент Украины, Зеленский мог бы рассчитывать на то, что он будет в третьем ряду или даже дальше позади. Вместо этого он сидел в первом ряду, за 11 мест от Трампа, который сидел справа от него.

В Ватикане не отрицали, что протокольные правила были нарушены.

"Я считаю, что они заняли вакантное место", — заявил представитель Ватикана Маттео Бруни в комментарии The Telegraph.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Ватикане и провели разговор.

По словам лидера Украины, во время встречи с Дональдом Трампом речь шла о достижении мира.