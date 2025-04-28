Конклав для избрания нового Папы Римского — когда это произойдет

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Тайный конклав для выбора нового Папы Римского начнется 7 мая. В нем смогут участвовать около 135 кардиналов из разных уголков мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане в понедельник, 28 апреля.

Реклама

Читайте также:

Когда состоятся выборы нового Папы

Соответствующая дата была определена на закрытом заседании кардиналов в Ватикане — первом после похорон Папы Франциска. Официальное объявление даты будет сделано в ближайшее время.

Предыдущие два конклава, проходившие в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня. Однако шведский кардинал Андерс Арборелиус ранее высказал предположение, что этот конклав может длиться дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные Папой Франциском, еще не имели возможности встретиться между собой.

Сикстинскую капеллу, где проходят конклавы, с 28 апреля закрыли для туристов в связи с подготовкой к голосованию.

Напомним, прощание с Папой Римским Франциском состоялось в субботу, 26 апреля.

А в воскресенье, 27 апреля, в Базилике Святой Марии Великой в Риме посетителям дали доступ к гробнице Папы Франциска.