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До гробниці Папи Франциска почали пускати відвідувачів — відео

27 квітня 2025 19:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Могила Папи Франциска стала доступною для відвідувачів — відео
Покійного Папу поховали в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Базиліці Святої Марії Великої в Римі вірянам відкрили доступ до гробниці Папи Франциска. Могила розташована в одній із бічних ніш базиліки.

Про це повідомляє Vatican News у неділю, 27 квітня.

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Могила розташована в одній із бічних ніш базиліки. На гробниці викарбувано ім’я Папи Франциска, а під розп’яттям покладено одну білу троянду — символ миру та шани.

"Могилу Папи Франциска в ніші базиліки Святої Марії Великої тепер можуть відвідувати віряни, оскільки Церква вшановує пам’ять покійного Папи другим днем ​​Novemdiales, або "дев’ятиденною" жалобою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прощання з Папою Римським Франциском відбулося у суботу, 26 квітня. Він був похований у простій дерев’яній труні в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

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