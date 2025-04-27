Могила Папи Франциска стала доступною для відвідувачів — відео

Покійного Папу поховали в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Фото: Reuters

У Базиліці Святої Марії Великої в Римі вірянам відкрили доступ до гробниці Папи Франциска. Могила розташована в одній із бічних ніш базиліки.

Про це повідомляє Vatican News у неділю, 27 квітня.

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Могила розташована в одній із бічних ніш базиліки. На гробниці викарбувано ім’я Папи Франциска, а під розп’яттям покладено одну білу троянду — символ миру та шани.

"Могилу Папи Франциска в ніші базиліки Святої Марії Великої тепер можуть відвідувати віряни, оскільки Церква вшановує пам’ять покійного Папи другим днем ​​Novemdiales, або "дев’ятиденною" жалобою", — йдеться у повідомленні.

Pope Francis' tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or 'nine days' of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV — Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

Нагадаємо, прощання з Папою Римським Франциском відбулося у суботу, 26 квітня. Він був похований у простій дерев’яній труні в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.