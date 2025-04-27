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К гробнице Папы Франциска начали пускать посетителей — видео

27 апреля 2025 19:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Могила Папы Франциска стала доступной для посетителей — видео
Покойного Папу похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Базилике Святой Марии Великой в Риме верующим открыли доступ к гробнице Папы Франциска. Могила расположена в одной из боковых ниш базилики.

Об этом сообщает Vatican News в воскресенье, 27 апреля.

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Гробница Папы Франциска стала доступной для посетителей

Могила расположена в одной из боковых ниш базилики. На гробнице выгравировано имя Папы Франциска, а под распятием положена одна белая роза — символ мира и уважения.

"Могилу Папы Франциска в нише базилики Святой Марии Великой теперь могут посещать верующие, поскольку Церковь чтит память покойного Папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневным" трауром", — говорится в сообщении.

Напомним, прощание с Папой Римским Франциском состоялось в субботу, 26 апреля. Он был похоронен в простом деревянном гробу в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

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