Могила Папы Франциска стала доступной для посетителей — видео

Покойного Папу похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре. Фото: Reuters

В Базилике Святой Марии Великой в Риме верующим открыли доступ к гробнице Папы Франциска. Могила расположена в одной из боковых ниш базилики.

Об этом сообщает Vatican News в воскресенье, 27 апреля.

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Могила расположена в одной из боковых ниш базилики. На гробнице выгравировано имя Папы Франциска, а под распятием положена одна белая роза — символ мира и уважения.

"Могилу Папы Франциска в нише базилики Святой Марии Великой теперь могут посещать верующие, поскольку Церковь чтит память покойного Папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневным" трауром", — говорится в сообщении.

Могилу Папы Франциска в нише в базилике Святой Марии Майор теперь могут посетить верующие, поскольку Церковь чтит память покойного Папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневного" траура. pic.twitter.com/AyhukxUtmV - Vatican News (@VaticanNews) 27 апреля 2025 г.

Напомним, прощание с Папой Римским Франциском состоялось в субботу, 26 апреля. Он был похоронен в простом деревянном гробу в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.