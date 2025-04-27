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Ховали у дерев'яній труні — ЗМІ розкрили деталі похорону Папи

27 квітня 2025 10:37
Карина Приходько - Редактор
Похорон Папи Римського — подробиці поховання понтифіка
Похорони Папи Римського. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Карина Приходько - Редактор

Прощання з Папою Римським Франциском відбулося у суботу, 26 квітня. Він був похований у простій дерев’яній труні в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Про це повідомляє The Sun

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Деталі похорону Папи Римського

Як пише видання, Папа Римський хотів, аби його поховали у простій дерев'яній труні. Це свідчить про прагнення до простоти та близькості до людей. 

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Похорон Папи Римського
Похорон Папи Римського. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Похорон Папи Римського 26 квітня
Похорон Папи Римського. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Зазначається, що похоронна меса, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, підкреслила скромність Франциска. Його труну несли представники маргіналізованих спільнот, включаючи мігрантів та ув’язнених, що відображало його відданість служінню найбільш потребуючим. 

Прощання з Папою Римським
Похорон Папи Римського. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

На похорон понтифіка прийшло 25 тисяч людей і Папа Франциск став першим Папою, якого поховали не у Ватикані. У своєму заповіті він зазначив, що хоче спочивати у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. 

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Нагадаємо, під час церемонії прощання з Папою, відбулися символічні зустрічі між світовими лідерами. Зокрема, Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели приватну розмову.

Водночас відомо, що український президент сидів у першому ряду на похороні Папи попри протокол. Президенти Франції та США також отримали місця попереду. 

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