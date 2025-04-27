Похорон Папи Римського — подробиці поховання понтифіка

Ховали у дерев'яній труні — ЗМІ розкрили деталі похорону Папи
Прощання з Папою Римським Франциском відбулося у суботу, 26 квітня. Він був похований у простій дерев’яній труні в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.
Про це повідомляє The Sun.
Деталі похорону Папи Римського
Як пише видання, Папа Римський хотів, аби його поховали у простій дерев'яній труні. Це свідчить про прагнення до простоти та близькості до людей.
Зазначається, що похоронна меса, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, підкреслила скромність Франциска. Його труну несли представники маргіналізованих спільнот, включаючи мігрантів та ув’язнених, що відображало його відданість служінню найбільш потребуючим.
На похорон понтифіка прийшло 25 тисяч людей і Папа Франциск став першим Папою, якого поховали не у Ватикані. У своєму заповіті він зазначив, що хоче спочивати у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре.
Нагадаємо, під час церемонії прощання з Папою, відбулися символічні зустрічі між світовими лідерами. Зокрема, Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели приватну розмову.
Водночас відомо, що український президент сидів у першому ряду на похороні Папи попри протокол. Президенти Франції та США також отримали місця попереду.
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