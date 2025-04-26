Зустріч Зеленського з Мелоні 26 квітня — глава держави розповів деталі

Український лідер Володимир Зеленський та Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, провів зустріч з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили гарантії безпеки та кроки для відновлення миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з Мелоні

"Сорок шість днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати наших людей. Тому окрему увагу приділили важливості тиску на Росію. Ціную чітку та принципову позицію Джорджи Мелоні", — розповів Зеленський.

Український лідер Володимир Зеленський та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави розповів про зустрічі української делегації із представниками США, Франції, Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. За його словами, є спільна позиція — припинення вогню має стати першим кроком на шляху до тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном кроки для припинення війни в Україні.

Також глава держави провів зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.