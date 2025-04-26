Зустріч Зеленського з Мелоні 26 квітня — глава держави розповів деталі

Зеленський обговорив з Мелоні відновлення миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, провів зустріч з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили гарантії безпеки та кроки для відновлення миру.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Мелоні
"Сорок шість днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати наших людей. Тому окрему увагу приділили важливості тиску на Росію. Ціную чітку та принципову позицію Джорджи Мелоні", — розповів Зеленський.
Глава держави розповів про зустрічі української делегації із представниками США, Франції, Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. За його словами, є спільна позиція — припинення вогню має стати першим кроком на шляху до тривалого миру в Україні.
Нагадаємо, 26 квітня Зеленський обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном кроки для припинення війни в Україні.
Також глава держави провів зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
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