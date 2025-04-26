Зустріч Зеленського зі Стармером 26 квітня — які ключові теми розмови

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та український лідер Володимир Зеленський. Фото: Marco M. Mantovani/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, провів зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського зі Стармером 26 квітня

Ключовими темами розмови були:

кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню;

напрацювання подальших гарантій безпеки.

Сторони підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Зеленський наголосив, що робота в межах коаліції охочих буде продовжуватися.

"Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 квітня глава держави провів зустріч з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також Зеленський обговорив з лідером США Дональдом Трампом повне й безумовне припинення вогню та тривалий мир.