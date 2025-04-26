Зустріч Зеленського зі Стармером 26 квітня — які ключові теми розмови

Зустріч Зеленського зі Стармером — які були теми розмови
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, провів зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського зі Стармером 26 квітня
Ключовими темами розмови були:
- кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню;
- напрацювання подальших гарантій безпеки.
Сторони підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Зеленський наголосив, що робота в межах коаліції охочих буде продовжуватися.
"Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 26 квітня глава держави провів зустріч з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Також Зеленський обговорив з лідером США Дональдом Трампом повне й безумовне припинення вогню та тривалий мир.
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