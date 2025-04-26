Зеленський зустрівся зі Стармером — про що говорили

Зеленський зустрівся зі Стармером в Італії — відео та деталі
У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це відбулося в межах візиту на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
Відповідне фото зустрічі опублікував глава МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.
Зеленський зустрівся зі Стармером — що відомо
"Президент України Володимир Зеленський продовжує активну роботу із союзниками, зустрічаючись тет-а-тет із прем'єр-міністром Кіром Стармером у Ватикані", — йдеться у повідомленні очільника МЗС.
За інформацією "Суспільного", серед тем для обговорень — війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з Трампом.
Згодом стало відомо, що кортежі Зеленського та Стармера покинули резиденцію британського посла в Італії після годинних перемовин.
Очікується, що Зеленський зустрінеться з премʼєркою Італії Джорджією Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зазначимо, глава держави вже провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
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