Зеленський зустрівся зі Стармером — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Андрій Сибіга/X

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це відбулося в межах візиту на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Відповідне фото зустрічі опублікував глава МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Зеленський зустрівся зі Стармером — що відомо

"Президент України Володимир Зеленський продовжує активну роботу із союзниками, зустрічаючись тет-а-тет із прем'єр-міністром Кіром Стармером у Ватикані", — йдеться у повідомленні очільника МЗС.

За інформацією "Суспільного", серед тем для обговорень — війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з Трампом.

Згодом стало відомо, що кортежі Зеленського та Стармера покинули резиденцію британського посла в Італії після годинних перемовин.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з премʼєркою Італії Джорджією Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Зазначимо, глава держави вже провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.