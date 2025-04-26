Зеленський зустрівся із Макроном — про що говорили лідери

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Андрій Сибіга/X

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери зустрілися у Ватикані на прощанні із Папою Римським.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

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У суботу, 26 квітня, у Римі лідери України та Франції обговорили подальші мирні зусилля.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х фото двох президентів і підписав його: "Відбувається зараз: Зеленський і Макрон тет-а-тет щодо подальших мирних зусиль".

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Додамо, що прессекретар Сергій Никифоров інформував, що Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Трампом.

Згодом глава держави розвів подробиці зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня.