Зеленский встретился со Стармером — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Андрей Сибига/X

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это произошло в рамках визита на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Соответствующее фото встречи опубликовал глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

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"Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную работу с союзниками, встречаясь тет-а-тет с премьер-министром Киром Стармером в Ватикане", — говорится в сообщении главы МИД.

По информации "Суспільного", среди тем для обсуждений — война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с Трампом.

Позже стало известно, что кортежи Зеленского и Стармера покинули резиденцию британского посла в Италии после часовых переговоров.

Ожидается, что Зеленский встретится с премьером Италии Джорджией Мелони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Отметим, глава государства уже провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.