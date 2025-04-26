Встреча Зеленского со Стармером 26 апреля — какие ключевые темы разговора

Встреча Зеленского со Стармером — какие были темы разговора
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, они обсудили гарантии безопасности.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского со Стармером 26 апреля
Ключевыми темами разговора были:
- шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня;
- наработка дальнейших гарантий безопасности.
Стороны подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. Зеленский подчеркнул, что работа в рамках коалиции желающих будет продолжаться.
"Безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности. И только сильные гарантии могут обеспечить длительный мир и защиту человеческих жизней", — добавил Зеленский.
Напомним, 26 апреля глава государства провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Также Зеленский обсудил с лидером США Дональдом Трампом полное и безусловное прекращение огня и длительный мир.
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