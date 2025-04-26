Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн 26 квітня — що обговорили лідери

У Римі Зеленський обговорив з фон дер Ляєн шлях до ЄС
Президент України Володимир Зеленський у Римі у суботу, 26 квітня, провів зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорюють шлях до Європейського Союзу.
Про це повідомляє "ТСН".
Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн 26 квітня
Зустріч відбулася в посольстві України в Італії. Сторони обговорюють:
- євроінтеграцію;
- вступ до Європейського Союзу;
- розблокування рішення щодо відкриття першого кластеру;
- безпекову ситуацію;
- оборонну допомогу;
- інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;
- санкції проти Росії.
Нагадаємо, 26 квітня Зеленський зустрівся з премʼєром Великої Британії Кіром Стармером. Темами розмови були війна та підтримка України.
Також глава держави обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном подальші мирні зусилля.
Крім того, сьогодні Зеленський мав розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що була хороша зустріч.
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