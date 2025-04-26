Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн 26 квітня — що обговорили лідери

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та український лідер Володимир Зеленський. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у Римі у суботу, 26 квітня, провів зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорюють шлях до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "ТСН".

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Зустріч відбулася в посольстві України в Італії. Сторони обговорюють:

євроінтеграцію;

вступ до Європейського Союзу;

розблокування рішення щодо відкриття першого кластеру;

безпекову ситуацію;

оборонну допомогу;

інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;

санкції проти Росії.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський зустрівся з премʼєром Великої Британії Кіром Стармером. Темами розмови були війна та підтримка України.

Також глава держави обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном подальші мирні зусилля.

Крім того, сьогодні Зеленський мав розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що була хороша зустріч.