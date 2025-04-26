Встреча Зеленского с фон дер Ляйен 26 апреля — что обсудили лидеры

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме в субботу, 26 апреля, провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсуждают путь в Европейский Союз.

Об этом сообщает "ТСН".

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с фон дер Ляйен 26 апреля

Встреча состоялась в посольстве Украины в Италии. Стороны обсуждают:

евроинтеграцию;

вступление в Европейский Союз;

разблокирование решения об открытии первого кластера;

ситуацию с безопасностью;

оборонную помощь;

инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;

санкции против России.

Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. Темами разговора были война и поддержка Украины.

Также глава государства обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном дальнейшие мирные усилия.

Кроме того, сегодня Зеленский имел разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что была хорошая встреча.