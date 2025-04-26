Встреча Зеленского с фон дер Ляйен 26 апреля — что обсудили лидеры

В Риме Зеленский обсудил с фон дер Ляйен путь в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в Риме в субботу, 26 апреля, провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсуждают путь в Европейский Союз.
Об этом сообщает "ТСН".
Встреча Зеленского с фон дер Ляйен 26 апреля
Встреча состоялась в посольстве Украины в Италии. Стороны обсуждают:
- евроинтеграцию;
- вступление в Европейский Союз;
- разблокирование решения об открытии первого кластера;
- ситуацию с безопасностью;
- оборонную помощь;
- инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;
- санкции против России.
Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. Темами разговора были война и поддержка Украины.
Также глава государства обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном дальнейшие мирные усилия.
Кроме того, сегодня Зеленский имел разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что была хорошая встреча.
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