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В Риме Зеленский обсудил с фон дер Ляйен путь в ЕС

26 апреля 2025 18:21
Аркадий Пастула - Редактор
Встреча Зеленского с фон дер Ляйен 26 апреля — что обсудили лидеры
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме в субботу, 26 апреля, провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсуждают путь в Европейский Союз.

Об этом сообщает "ТСН".

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Встреча состоялась в посольстве Украины в Италии. Стороны обсуждают:

  • евроинтеграцию;
  • вступление в Европейский Союз;
  • разблокирование решения об открытии первого кластера;
  • ситуацию с безопасностью;
  • оборонную помощь;
  • инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;
  • санкции против России.

Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. Темами разговора были война и поддержка Украины.

Также глава государства обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном дальнейшие мирные усилия.

Кроме того, сегодня Зеленский имел разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что была хорошая встреча.

Владимир Зеленский Европейский союз Италия Украина Урсула фон дер Ляйен
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