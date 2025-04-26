Зустріч Зеленського з Макроном 26 квітня — ключові теми розмови

Лідер Франції Емманюель Макрон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, провів зустріч зі французьким лідером Емманюелем Макроном. Зокрема, вони обговорили шлях до припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Макроном 26 квітня

Сторони обговорили необхідність тиску на Росію для зупинки війни в Україні. Зеленський розповів Макрону про наслідки обстрілів окупантів Кривого Рогу, Сум та Києва.

За словами глави держави, для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Він наголосив, що країна розраховує на підтримку від партнерів.

"Дякую Емманюелю за стійку підтримку України, за всі зусилля, які допомагають нашому народу вистояти й наближати мир", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 квітня український лідер провів зустріч з премʼєром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили припинення вогню.

Крім того, Зеленський обговорив з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн шлях України до ЄС.