Встреча Зеленского с Макроном 26 апреля — ключевые темы разговора

Зеленский раскрыл детали встречи с Макроном — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В частности, они обсудили путь к прекращению огня.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Макроном 26 апреля
Стороны обсудили необходимость давления на Россию для остановки войны в Украине. Зеленский рассказал Макрону о последствиях обстрелов оккупантов Кривого Рога, Сум и Киева.
По словам главы государства, для защиты жизней украинцев есть критическая необходимость в усилении ПВО. Он подчеркнул, что страна рассчитывает на поддержку от партнеров.
"Спасибо Эмманюэлю за устойчивую поддержку Украины, за все усилия, которые помогают нашему народу выстоять и приближать мир", — добавил Зеленский.
Напомним, 26 апреля украинский лидер провел встречу с премьером Великобритании Киром Стармером. Они обсудили прекращение огня.
Кроме того, Зеленский обсудил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен путь Украины в ЕС.
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