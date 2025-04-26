Встреча Зеленского с Макроном 26 апреля — ключевые темы разговора

Лидер Франции Эмманюэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В частности, они обсудили путь к прекращению огня.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с Макроном 26 апреля

Стороны обсудили необходимость давления на Россию для остановки войны в Украине. Зеленский рассказал Макрону о последствиях обстрелов оккупантов Кривого Рога, Сум и Киева.

По словам главы государства, для защиты жизней украинцев есть критическая необходимость в усилении ПВО. Он подчеркнул, что страна рассчитывает на поддержку от партнеров.

"Спасибо Эмманюэлю за устойчивую поддержку Украины, за все усилия, которые помогают нашему народу выстоять и приближать мир", — добавил Зеленский.

Напомним, 26 апреля украинский лидер провел встречу с премьером Великобритании Киром Стармером. Они обсудили прекращение огня.

Кроме того, Зеленский обсудил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен путь Украины в ЕС.