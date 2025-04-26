Встреча Зеленского с Мелони 26 апреля — глава государства рассказал детали

Украинский лидер Владимир Зеленский и Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу с Главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили гарантии безопасности и шаги для восстановления мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с Мелони

"Сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому особое внимание уделили важности давления на Россию. Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджи Мелони", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер Владимир Зеленский и Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства рассказал о встречах украинской делегации с представителями США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. По его словам, есть общая позиция — прекращение огня должно стать первым шагом на пути к длительному миру в Украине.

Напомним, 26 апреля Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном шаги для прекращения войны в Украине.

Также глава государства провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.