Встреча Зеленского с Мелони 26 апреля — глава государства рассказал детали

Зеленский обсудил с Мелони восстановление мира в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу с Главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили гарантии безопасности и шаги для восстановления мира.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Мелони
"Сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому особое внимание уделили важности давления на Россию. Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджи Мелони", — рассказал Зеленский.
Глава государства рассказал о встречах украинской делегации с представителями США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. По его словам, есть общая позиция — прекращение огня должно стать первым шагом на пути к длительному миру в Украине.
Напомним, 26 апреля Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном шаги для прекращения войны в Украине.
Также глава государства провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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