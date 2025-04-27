Похороны Папы Римского — подробности захоронения понтифика

Похороны Папы Римского. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Прощание с Папой Римским Франциском состоялось в субботу, 26 апреля. Он был похоронен в простом деревянном гробу в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Об этом сообщает The Sun.

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Как пишет издание, Папа Римский хотел, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу. Это свидетельствует о стремлении к простоте и близости к людям.

Похороны Папы Римского. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Похороны Папы Римского. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Отмечается, что похоронная месса, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, подчеркнула скромность Франциска. Его гроб несли представители маргинализированных сообществ, включая мигрантов и заключенных, что отражало его преданность служению наиболее нуждающимся.

Похороны Папы Римского. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

На похороны понтифика пришло 25 тысяч человек и Папа Франциск стал первым Папой, которого похоронили не в Ватикане. В своем завещании он отметил, что хочет покоиться в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, во время церемонии прощания с Папой состоялись символические встречи между мировыми лидерами. В частности, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели частный разговор.

В то же время известно, что украинский президент сидел в первом ряду на похоронах Папы, несмотря на протокол. Президенты Франции и США также получили места впереди.