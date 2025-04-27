Зеленському вказали на порушення дрес-коду під час прощання із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленського та перша леді Олена Зеленська на похороні Папи Римського. Фото: Reuters

Журналісти вказали на порушення дрес-коду президентом України Володимиром Зеленським під час церемонії прощання із папою Римським Франциском. За словами представників ЗМІ, одяг лідера України не відповідав вимогам церемонії.

Про це інформує The Daily Mail.

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Отже, представники ЗМІ звинуватили Зеленського у порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска.

Журналісти зауважили, що дрес-код для прощання із Папою у Ватикані передбачав, що чоловіки мають бути одягнені у темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку. Водночас взуття, шкарпетки, пальто і парасольки також мали бути чорного кольору.

Як зазначають іноземні ЗМІ, президент Зеленський не єдиний, хто порушив дрес-код серед світових лідерів.

Не дотримався стриманого дрес-коду під час церемонії прощання із Папою Римським й 46-й президент США Джо Байден. Він був у синій краватці, хоча костюм був чорним, проте він мав синій відтінок.

Однак, як наголошують журналісти, найбільше порушив протокол похоронів чинний президент США Дональд Трамп. Він був одягнений у темно-синій костюм, прикрашений шпилькою з американським прапором, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.

Нагадаємо, що раніше іноземні ЗМІ проаналізували стиль одягу Зеленського під час прощання із Папою у суботу, 26 квітня.

Також ми повідомляли, що всупереч протоколу Зеленський сидів у першому ряду під час церемонії прощання із Папою Римським Франциском.