Іноземні ЗМІ проаналізували доречність одягу Зеленського у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Ватикані. Фото: Reuters

Іноземні засоби масової інформації проаналізували стиль одягу президента України Володимира Зеленського під час прощання із Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня. Вони зазначають, що цього разу одяг президента значно відрізнявся від того, який він зазвичай одягає на зустрічі зі світовими лідерами.

Про це пишуть Новини.LIVE, із посиланням на іноземні ЗМІ.

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Президент України Володимир Зеленський у Ватикані. Фото: Reuters

ІноЗМІ проаналізували стиль Зеленського під час прощання із Папою Римським

Відтак, іноземні ЗМІ зазначають, що для церемонії прощання із Папою Римським Зеленський обрав стриманий чорний піджак замість звичного одягу в мілітарі стилі.

Зокрема, британське видання The Mirror зазначило, що цього разу образ лідера України суттєво відрізняється від тих речей, які він зазвичай одягає під час зустрічей зі світовими лідерами. Крім того, журналісти звернули увагу на те, що Зеленський став єдиним світовим лідером, якого вітали оплесками.

Водночас італійський телеканал Sky TG24 також звернув увагу на зміну стилю президента України під час візиту до Ватикану.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Ватикані. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше іноземні ЗМІ писали, що саме мілітарі стиль Зеленського роздратував Трампа під час зустрічі лідерів у Білому домі.

Тоді ЗМІ зазначали, що радники американського президента нібито неодноразово говорили команді Зеленського, що українському лідеру було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі "мілітарі" під час візиту до Білого дому.

Однак тоді президент Зеленський обрав чорне стримане вбрання з національним гербом України, проте не діловий костюм.

Зазначимо, що у суботу, 26 квітня, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Ватикані — їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Згодом глава держави повідомив, що під час зустрічі з Трампом йшлося про досягнення миру.