Иностранные СМИ проанализировали уместность одежды Зеленского в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Ватикане. Фото: Reuters

Иностранные средства массовой информации проанализировали стиль одежды президента Украины Владимира Зеленского во время прощания с Папой Римским Франциском в субботу, 26 апреля. Они отмечают, что на этот раз одежда президента значительно отличалась от той, которую он обычно надевает на встречи с мировыми лидерами.

Об этом пишут Новини.LIVE, со ссылкой на иностранные СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане. Фото: Reuters

ИноСМИ проанализировали стиль Зеленского во время прощания с Папой Римским

Следовательно, иностранные СМИ отмечают, что для церемонии прощания с Папой Римским Зеленский выбрал сдержанный черный пиджак вместо привычной одежды в милитари стиле.

В частности, британское издание The Mirror отметило, что на этот раз образ лидера Украины существенно отличается от тех вещей, которые он обычно надевает во время встреч с мировыми лидерами. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Зеленский стал единственным мировым лидером, которого приветствовали аплодисментами.

В то же время итальянский телеканал Sky TG24 также обратил внимание на изменение стиля президента Украины во время визита в Ватикан.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Ватикане. Фото: Reuters

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что именно милитари стиль Зеленского разозлил Трампа во время встречи лидеров в Белом доме.

Тогда СМИ отмечали, что советники американского президента якобы неоднократно говорили команде Зеленского, что украинскому лидеру было бы более уважительно отказаться от одежды в стиле "милитари" во время визита в Белый дом.

Однако тогда президент Зеленский выбрал черный сдержанный наряд с национальным гербом Украины, но не деловой костюм.

Отметим, что в субботу, 26 апреля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Ватикане — их разговор длился около 15 минут.

Впоследствии глава государства сообщил, что во время встречи с Трампом речь шла о достижении мира.