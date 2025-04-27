Зеленскому указали на нарушение дресс-кода во время прощания с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская на похоронах Папы Римского. Фото: Reuters

Журналисты указали на нарушение дресс-кода Президентом Украины Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с папой Римским Франциском. По словам представителей СМИ, одежда лидера Украины не соответствовала требованиям церемонии.

Об этом информирует The Daily Mail.

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Итак, представители СМИ обвинили Зеленского в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска.

Журналисты отметили, что дресс-код для прощания с Папой в Ватикане предусматривал, что мужчины должны быть одеты в темный костюм с длинным черным галстуком и белую рубашку. В то же время обувь, носки, пальто и зонтики также должны были быть черного цвета.

Как отмечают иностранные СМИ, президент Зеленский не единственный, кто нарушил дресс-код среди мировых лидеров.

Не придерживался сдержанного дресс-кода во время церемонии прощания с Папой Римским и 46-й президент США Джо Байден. Он был в синем галстуке, хотя костюм был черным, на он имел синий оттенок.

Однако, как отмечают журналисты, больше всего нарушил протокол похорон действующий президент США Дональд Трамп. Он был одет в темно-синий костюм, украшенный булавкой с американским флагом, и объединил его с блестящим синим галстуком.

Напомним, что ранее иностранные СМИ проанализировали стиль одежды Зеленского во время прощания с Папой в субботу, 26 апреля.

Также мы сообщали, что вопреки протоколу Зеленский сидел в первом ряду во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском.