Зеленскому указали на нарушение дресс-кода во время прощания с Папой Римским

Зеленского обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы
Журналисты указали на нарушение дресс-кода Президентом Украины Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с папой Римским Франциском. По словам представителей СМИ, одежда лидера Украины не соответствовала требованиям церемонии.
Об этом информирует The Daily Mail.
Прощание с Папой Римским — кто нарушил дресс-код
Итак, представители СМИ обвинили Зеленского в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска.
Журналисты отметили, что дресс-код для прощания с Папой в Ватикане предусматривал, что мужчины должны быть одеты в темный костюм с длинным черным галстуком и белую рубашку. В то же время обувь, носки, пальто и зонтики также должны были быть черного цвета.
Как отмечают иностранные СМИ, президент Зеленский не единственный, кто нарушил дресс-код среди мировых лидеров.
Не придерживался сдержанного дресс-кода во время церемонии прощания с Папой Римским и 46-й президент США Джо Байден. Он был в синем галстуке, хотя костюм был черным, на он имел синий оттенок.
Однако, как отмечают журналисты, больше всего нарушил протокол похорон действующий президент США Дональд Трамп. Он был одет в темно-синий костюм, украшенный булавкой с американским флагом, и объединил его с блестящим синим галстуком.
Напомним, что ранее иностранные СМИ проанализировали стиль одежды Зеленского во время прощания с Папой в субботу, 26 апреля.
Также мы сообщали, что вопреки протоколу Зеленский сидел в первом ряду во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
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