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Трамп заявил, что не против стать Папой Римским

30 апреля 2025 07:58
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп в шутку заявил о желании стать Папой Римским в шутку
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в шутку заявил, что не против стать новым Папой Римским. Однако, по его словам, у него нет каких-то преимуществ.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам перед отлетом в штат Мичиган.

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Журналисты спросили у лидера США, кого он хотел бы видеть на месте нового понтифика.

"Я бы хотел стать Папой. Это мой первый выбор", — в шутку ответил он.

Он отметил, что есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош, поэтому стоит ждать, как будет дальше. Речь идет о Тимоти Долане. Однако эксперты не рассматривают его среди претендентов.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на шутку Трампа.

"Рад услышать, что президент Трамп открыт для идеи стать следующим Папой Римским. Попросил бы папский конклав и верующих-католиков беспристрастно отнестись к такой возможности! " — написал он.

Он отметил, что сочетание должностей Папы Римского и лидера США имеет много преимуществ.

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Пост Линдси Грэм. Фото: скриншот

Напомним, нового Папу Римского планируют избрать в ближайшее время. Несколько кардиналов уверены, что это произойдет в течение двух-трех дней.

Известно, что кардинал Украинской Греко-Католической Церкви Николай Бычок будет участвовать в голосовании на выборах следующего Папы Римского.

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