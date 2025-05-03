Зеленський прокоментував розмову з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 3 травня, під час пресконференції прокоментував зустріч з головою Білого дому Дональдом Трампом у Ватикані, яка відбулася тиждень тому. За його словами, розмова була найкращою з тих, що були раніше.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", — сказав президент.

Він вважає, що після цієї зустрічі Трамп переглянув свої погляди на війну в Україні. Зеленський зазначив, що українська сторона "поводилася конструктивно і порядно, що важливо".

Посередництво США у переговорах

На думку українського лідера, якщо США вийдуть з переговорного процесу, то країни Європи продовжать підтримувати Україну в боротьбі з Росією.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок — припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, — як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускімі залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", — додав Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що зустріч із Зеленським у Ватикані була "розрадою в такі важкі часи".

А видання Axios розкрило подробиці розмови українського та американського президентів під час короткої зустрічі перед прощанням з Папою Римським у Ватикані.