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Це розрада — Трамп про зустріч із Зеленським у Ватикані

30 квітня 2025 08:48
Карина Приходько - Редактор
Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — президент США прокоментував
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з очільником України Володимиром Зеленським була "розрадою в такі важкі часи". Водночас він наголосив, що це "війна Байдена". 

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською"

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Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані

"Той момент був певною розрадою, бо гине величезна кількість людей", — прокоментував Трамп зустріч із Зеленським у Ватикані.

Він також вкотре повторив тезу про те, що це війна Байдена, а не його, і її б не сталося, якби він був президентом.

"Багато його народу гине. Їх вбивають. І мені дуже боляче через це", — сказав президент США.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч президентів у Ватикані може свідчити про можливе припинення вогню, але на перемогу це не вплине. 

Відомо, що розмова лідерів тривала близько 15 хвилин, але йшлося про досягнення миру та припинення вогню. 

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