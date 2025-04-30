Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане — президент США прокомментировал

Это утешение — Трамп о встрече с Зеленским в Ватикане
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой Украины Владимиром Зеленским была "утешением в такие трудные времена". В то же время он подчеркнул, что это "война Байдена".
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".
Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане
"Тот момент был определенным утешением, потому что погибает огромное количество людей", — прокомментировал Трамп встречу с Зеленским в Ватикане.
Он также в очередной раз повторил тезис о том, что это война Байдена, а не его, и ее бы не произошло, если бы он был президентом.
"Много его народа погибает. Их убивают. И мне очень больно из-за этого", — сказал президент США.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что встреча президентов в Ватикане может свидетельствовать о возможном прекращении огня, но на победу это не повлияет.
Известно, что разговор лидеров длился около 15 минут, но речь шла о достижении мира и прекращении огня.
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