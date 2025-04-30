Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане — президент США прокомментировал

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой Украины Владимиром Зеленским была "утешением в такие трудные времена". В то же время он подчеркнул, что это "война Байдена".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Тот момент был определенным утешением, потому что погибает огромное количество людей", — прокомментировал Трамп встречу с Зеленским в Ватикане.

Он также в очередной раз повторил тезис о том, что это война Байдена, а не его, и ее бы не произошло, если бы он был президентом.

"Много его народа погибает. Их убивают. И мне очень больно из-за этого", — сказал президент США.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что встреча президентов в Ватикане может свидетельствовать о возможном прекращении огня, но на победу это не повлияет.

Известно, что разговор лидеров длился около 15 минут, но речь шла о достижении мира и прекращении огня.