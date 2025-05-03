Зеленский прокомментировал разговор с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время пресс-конференции прокомментировал встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Ватикане, которая состоялась неделю назад. По его словам, разговор был лучшим из тех, что были раньше.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", — сказал президент.

Он считает, что после этой встречи Трамп пересмотрел свои взгляды на войну в Украине. Зеленский отметил, что украинская сторона "вела себя конструктивно и порядочно, что важно".

Посредничество США в переговорах

По мнению украинского лидера, если США выйдут из переговорного процесса, то страны Европы продолжат поддерживать Украину в борьбе с Россией.

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопрос территорий, санкций, — как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы. Но все равно Европа, уверен я, что будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно", — добавил Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Ватикане была "утешением в такие трудные времена".

А издание Axios раскрыло подробности разговора украинского и американского президентов во время короткой встречи перед прощанием с Папой Римским в Ватикане.