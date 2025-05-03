Припинення вогню — Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо триденного перемир’я з 7 по 9 травня є театральною виставою, яка покликана створити ілюзію виходу РФ з міжнародної ізоляції. Україна наполягає на 30-денному перемир’ї відповідно до стратегії, запропонованої Сполученими Штатами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у суботу, 3 травня, пише Інтерфакс Україна.

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Припинення вогню

Зеленський наголосив, що він підтримує пропозицію припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що моніторинг припинення вогню є дуже важливим. Він переконаний, що порушення домовленості обов'язково будуть.

"Якщо є рішення на місяць, тобто в великому сенсі не буде гарячої війни цей місяць, будуть порушення 100%, навіть не 90%. Але в загальному сенсі війни і того об'єму війни, який зараз є, авжеж його не буде. І всі розуміють, що треба дуже швидко вирішити питання моніторингу, — сказав український лідер.

Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

"Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е — нам все одно. З 7-го —на 30 днів", — підсумував Президент.

Нагадаємо, у Кремлі запропонували встановити перемир'я на три дні, присвячене до 9 травня.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі.