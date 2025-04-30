Сибіга заявив про готовність України до переговорів з РФ

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: LB.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна вчергове підтверджує готовність до мирних переговорів з Росією. Однак для початку треба, аби Росія дійсно була готова до миру.

Про це Сибіга написав у X у середу, 30 квітня.

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"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня", — йдеться у повідомленні.

За його словами, для цього Росія має продемонструвати свою справжню готовність, погодившись на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів. Водночас якщо Росія погодиться до 60- або 90-денного припинення вогню — Україна теж готова.

Сибіга наголосив, що РФ повинна припинити говорити та почати діяти — переговори можна буде розпочати в будь-якому форматі, коли замовкнуть гармати.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що наступні дні "стануть критичними" стосовно встановлення миру в Україні.

Раніше у Кремлі запропонували встановити перемир'я на три дні, присвячене до 9 травня.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ідея 30-денного перемир'я між Росією та Україною "є нереалістичною".