Припинення вогню в Україні — наступні кілька днів стануть "критичними"

Речниця Держдепу США Теммі Брюс. Фото: skynews

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що наступні кілька днів "стануть критичними" для встановлення миру в Україні. Наразі США чекають реальних кроків від президента Росії Володимира Путіна.

Про це Брюс сказала в ефірі американського телебачення, передають Новини.LIVE.

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"Наступні кілька днів — критичні. По суті ми завжди казали: "дивимось на дії Путіна, а не на слова", — зазначила Брюс.

За її словами, це "ключовий момент" та вона вважає позицію голови МЗС України Андрія Сибіги "дуже слушною".

"Якщо це справді про гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа зовсім не в тому, чого просить президент Трамп і держсекретар Рубіо", — сказала Брюс.

Вона наголосила, що США потрібні реальні дії, які покажуть, що сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття

Зазначимо, що речниця Держдепу має на увазі позицію Сибіги щодо пропозиції Путіна про припинення вогню на три дні, присвячене 9 травня.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що триденне "перемир'я" стане "початком прямих переговорів з Україною".