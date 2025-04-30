Прекращение огня в Украине - следующие несколько дней станут "критическими"

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Фото: skynews

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что следующие несколько дней "станут критическими" для установления мира в Украине. Сейчас США ждут реальных шагов от президента России Владимира Путина.

Об этом Брюс сказала в эфире американского телевидения, передают Новини.LIVE.

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"Следующие несколько дней — критические. По сути мы всегда говорили: "смотрим на действия Путина, а не на слова", — отметила Брюс.

По ее словам, это "ключевой момент" и она считает позицию главы МИД Украины Андрея Сибиги "очень дельной".

"Если это действительно о гуманитарных обязательствах, то зачем ждать 10 дней? И дело вовсе не в том, чего просит президент Трамп и госсекретарь Рубио", — сказала Брюс.

Она подчеркнула, что США нужны реальные действия, которые покажут, что стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие

Отметим, что пресс-секретарь Госдепа имеет в виду позицию Сибиги относительно предложения Путина о прекращении огня на три дня, посвященное 9 мая.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что трехдневное "перемирие" станет "началом прямых переговоров с Украиной".