Трамп заявив, що Путін хоче укласти мир

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його думку, російський диктатор Володимир Путін хоче зупинити війну РФ в Україні, попри нещодавні атаки. Також він вважає, що якби не він, то глава Кремля хотів би захопити всю Україну.

Про це Трампа сказав в інтерв'ю ABC News, також його цитує Reuters.

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Ведучий ABC поставив президенту США запитання про те, чи хоче Путін укласти мир, на що американський лідер відповів наступне:

"Я думаю, що так. Якби не я, я думаю, він хотів би захопити всю країну. Я вам скажу, я не був щасливий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах і селищах", — сказав Трамп.

Нагадаємо, вчора президент США заявив, що з Путіним домовлятися легше, ніж із президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що в Києві не хочуть іти на компроміс.

Також ми писали, що за словами Трампа, за певних умов він готовий підтримати Україну, але не обов'язково її нинішнього лідера Зеленського.