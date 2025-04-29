Трамп пояснив чи буде підтримувати Україну, і згадав конфлікт із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що за певних умов готовий підтримати Україну, однак не обов’язково її нинішнього лідера — Володимира Зеленського. Він також згадав про конфлікт з ним в Овальному кабінеті, мовляв, Зеленському варто було промовчати, а не сперечатися.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю журналісту The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

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Джеффрі Голдберг поцікавився в Дональда Трампа, чи може трапитися щось таке, щоб він став на бік Зеленського. Натомість Трамп відповів щодо підтримки України:

"Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України. Так. Але не обов'язково на боці Зеленського. У мене були важкі часи із Зеленським. Ви бачили це тут, коли він сидів у цьому кріслі", — сказав Дональд Трамп.

Журналіст зауважив, що суперечка в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом була "найдивнішою з усього, що він коли-небудь бачив". Трамп зауважив, що лідер України мав би промовчати.

"Все, що йому потрібно було зробити, це промовчати, розумієте? Він виграв свій бал. Він виграв свою справу. Але замість того, щоб сказати "Добре", коли я зробив заяву, я сказав: "Ну, ми працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему. Ми намагаємося допомогти". Він відповів: "Ні, ні, нам також потрібна безпека", — згадав Трамп.

Він також акцентував що незадоволений тим, як Зеленський заявив, що Україна бореться проти Росії "сама без допомоги". Трамп заявив, що Сполучені Штати вже надали Києву допомогу на суму 350 мільярдів доларів, а європейські партнери, на його думку, долучились менш активно.

"Я насправді сказав: "Я навіть не знаю, чи зможемо ми її закінчити". Знаєте, він говорив про безпеку після. А потім він зробив заяву щось на кшталт того, що вони воювали самі, їм ніхто не допомагав. Я сказав: "Ну, ми допомогли вам 350 мільярдами доларів, а Європа допомогла вам набагато меншою сумою", і це ще одна річ, яка мене турбує", — висловився Трамп.

Трамп також назвав війну в Україні "війною Байдена", повторивши тезу, що вона б ніколи не розпочалась, якби він залишався президентом.

"Я не хочу, щоб мене з нею пов'язували. Це жахлива війна. Її не повинно було бути. Вона б ніколи не сталася, я впевнений", — підсумував Трамп.

Зазначимо, що під час спілкування із журналістом президент США згадав і про альтернативи військової допомоги для України. Він вважає, що є інші дієві методи, окрім грошей.

Нагадаємо, в Конгресі внесли статтю про імпічмент Трампа. Тим часом рівень підтримки Дональда Трампа падає й серед американців, як показало нещодавнє опитування.

Втім серед американців є й ті, хто ще захоплюється політикою Дональда Трампа.