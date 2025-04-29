Трамп объяснил будет ли поддерживать Украину, и вспомнил конфликт с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявил, что, при определенных условиях готов поддержать Украину, однако необязательно ее нынешнего лидера — Владимира Зеленского. Он также вспомнил о конфликте с ним в Овальном кабинете, мол, Зеленскому стоило промолчать, а не спорить.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью журналисту The Atlantic Джеффри Голдбергу.

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Джеффри Голдберг поинтересовался у Дональда Трампа, может ли случиться что-то такое, чтобы он стал на сторону Зеленского. В свою очередь Трамп ответил относительно поддержки Украины.

"Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины. Да. Но необязательно на стороне Зеленского. У меня были тяжелые времена с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел в этом кресле", — сказал Дональд Трамп.

Журналист отметил, что спор в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом был "самым странным из всего, что он когда-либо видел". Трамп отметил, что лидер Украины должен был бы промолчать.

"Все, что ему нужно было сделать, это промолчать, понимаете? Он выиграл свой бал. Он выиграл свое дело. Но вместо того, чтобы сказать "Хорошо", когда я сделал заявление, я сказал: "Ну, мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему. Мы пытаемся помочь". Он ответил: "Нет, нет, нам также нужна безопасность", — вспомнил Трамп.

Он также акцентировал что недоволен тем, как Зеленский заявил, что Украина борется против России "сама без помощи". Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже предоставили Киеву помощь на сумму в 350 миллиардов долларов, а европейские партнеры, по его мнению, присоединились менее активно.

"Я на самом деле сказал: "Я даже не знаю, сможем ли мы ее закончить". Знаете, он говорил о безопасности после. А потом он сделал заявление, что-то вроде того, что они воевали сами, им никто не помогал. Я сказал: "Ну, мы помогли вам 350 миллиардами долларов, а Европа помогла вам гораздо меньшей суммой", и это еще одна вещь, которая меня беспокоит", — высказался Трамп.

Трамп также назвал войну в Украине "войной Байдена", повторив тезис, что она бы никогда не началась, если бы он оставался президентом.

"Я не хочу, чтобы меня с ней связывали. Это ужасная война. Ее не должно было быть. Она бы никогда не произошла, я уверен", — подытожил Трамп.

Отметим, что во время общения с журналистом президент США упомянул и об альтернативах военной помощи для Украины. Он считает, что есть другие действенные методы, кроме денег.

Напомним, в Конгрессе внесли статью об импичменте Трампа. Между тем уровень поддержки Дональда Трампа падает и среди американцев, как показал недавний опрос.

Впрочем среди американцев есть и те, кто еще восхищается политикой Дональда Трампа.