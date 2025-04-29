100 днів другого терміну Трампа — які його рішення підтримують у США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сполучені Штати Америки та, давайте вже чесно, весь світ пережили перші 100 днів президентства Дональда Трампа. За загальними враженнями, це було не найлегше завдання, проте з ним вдалося впоратись.

У США зараз активно проводять опитування щодо ставлення американців до перших 100 днів Трампа. Загальні тенденції є не надто втішними для нинішнього президента, оскільки, як пише CNN, його рейтинг після 100 днів на посаді нижчий, ніж у будь-якого президента Штатів за останні 70 років.

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Але, як це зазвичай буває, є нюанси. Про них поговоримо детальніше.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Що зараз з рейтингом Трампа?

Тут цитуємо все той же CNN, який зазначає, що рейтинг схвалення Трампа за перші 100 днів президентства складає 41%.

Зокрема, його підтримка впала на чотири пункти з березня і на 7 пунктів з лютого. Лише 22% стверджують, що категорично схвалюють роботу Трампа, 45% опитаних категорично її не схвалюють.

Партійні погляди на Трампа залишаються поляризованими: його роботу схвалюють 86% республіканців та не схвалюють 93% демократів. Серед незалежних виборців його рейтинг впав до 31%.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Що категорично не подобається американцям у роботі Трампа

Як не дивно (хоча, в принципі, чому б мало бути дивно) — тема тарифів. Щодо неї схвалення впало на чотири пункти, і зараз становить 35%.

Оцінки Трампа щодо загального управління економікою впали на 5 пунктів, до найнижчого кар'єрного мінімуму в 39%.

Лише близько половини (52%), за даними CNN, впевнені у здатності Трампа справлятися з економікою, що на 13 пунктів менше порівняно з грудневим опитуванням.

Трамп також втратив позиції в рейтингах схвалення керівництва федеральним урядом (42%, на 6 пунктів менше з березня). Лише 46% опитаних впевнені, що він може призначати на посади найкращих людей (на 8 пунктів менше з грудня).

Зовнішня політика Трампа, зокрема більш дружня позиція щодо Росії у її війні з Україною не схвалюється 60% опитаних.

CBC News дає трохи інші цифри. Зокрема, щодо стану економіки, де 53% опитаних вважають, що ситуація стала гіршою.

Підтримка "тарифної війни" зменшилася до 41% (у листопаді 2024 року такі кроки підтримували 52% опитаних).

В цілому, це опитування також демонструє тенденцію до зниження підтримки Трампа у більшості питань.

Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Що американцям подобається у роботі Трампа

Все ще боротьба з нелегальною міграцією. Хоча той же CNN зазначає, що і в цьому питанні підтримка американців похитнулась: 45% зараз, що на 6 пунктів менше, ніж у березні.

Проте 53% опитаних досі впевнені, що Трамп зможе впоратись з цією проблемою.

"Ті, хто оцінює Трампа щодо імміграції, дуже схвалюють його загальну ефективність роботи, тоді як ті, хто оцінює його щодо економіки, у великій кількості не схвалюють", — резюмує CBS News.

CNN додає, що президент США отримує позитивні оцінки щодо роботи на тему ЛГБТ. Загалом 51% схвалюють його розв'язання цього питання, включаючи 90% республіканців, 48% незалежних і 16% демократів.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Нагадаємо, у Конгресі ініціювали імпічмент Дональда Трампа. На думку конгресмена Шрі Танедара, президент "не бореться за Америку" та "ставить під загрозу демократію".

Сам Дональд Трамп тим часом розкритикував американські ЗМІ. Він звинуватив їх у спотворенні інформації.