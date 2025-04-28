Трамп заявив про відсутність вільної та чесної преси у США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ. Він звинуватив їх у спотворенні інформації.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у понеділок, 28 квітня.

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Трамп повідомив, що у країні начебто більше немає вільної та чесної преси.

"У нас є преса, яка пише погані історії та обманює по-великому, коли йдеться про результати опитувань громадської думки. Вона скомпрометована та корумпована. Це сумно!" — написав Трамп.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський готов до укладання мирної угоди з Росією. Вона передбачатиме відмову від Криму.

Тим часом в США різко знизився рейтинг Дональда Трампа — кількість американців, які підтримують його політику, стрімко падає.