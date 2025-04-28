Трамп розкритикував роботу преси у США
Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ. Він звинуватив їх у спотворенні інформації.
Про це американський лідер написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у понеділок, 28 квітня.
Трамп заявив про відсутність вільної та чесної преси у США
Трамп повідомив, що у країні начебто більше немає вільної та чесної преси.
"У нас є преса, яка пише погані історії та обманює по-великому, коли йдеться про результати опитувань громадської думки. Вона скомпрометована та корумпована. Це сумно!" — написав Трамп.
Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський готов до укладання мирної угоди з Росією. Вона передбачатиме відмову від Криму.
Тим часом в США різко знизився рейтинг Дональда Трампа — кількість американців, які підтримують його політику, стрімко падає.
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