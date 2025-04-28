Трамп заявил об отсутствии свободной и честной прессы в США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ. Он обвинил их в искажении информации.

Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social в понедельник, 28 апреля.

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Трамп сообщил, что в стране якобы больше нет свободной и честной прессы.

"У нас есть пресса, которая пишет плохие истории и обманывает по-крупному, когда речь идет о результатах опросов общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Это печально!" — написал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению мирного соглашения с Россией. Оно будет предусматривать отказ от Крыма.

Между тем в США резко снизился рейтинг Дональда Трампа — количество американцев, которые поддерживают его политику, стремительно падает.