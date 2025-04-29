100 дней второго срока Трампа — какие его решения поддерживают в США

Не все против — какие шаги Трампа американцы еще поддерживают
Соединенные Штаты Америки и, давайте уже честно, весь мир пережили первые 100 дней президентства Дональда Трампа. По общим впечатлениям, это была не самая легкая задача, однако с ней удалось справиться.
В США сейчас активно проводят опросы по отношению американцев к первым 100 дням Трампа. Общие тенденции не слишком утешительны для нынешнего президента, поскольку, как пишет CNN, его рейтинг после 100 дней на посту ниже, чем у любого президента Штатов за последние 70 лет.
Но, как это обычно бывает, есть нюансы. О них поговорим подробнее.
Что сейчас с рейтингом Трампа?
Здесь цитируем все тот же CNN, который отмечает, что рейтинг одобрения Трампа за первые 100 дней президентства составляет 41%.
В частности, его поддержка упала на четыре пункта с марта и на 7 пунктов с февраля. Лишь 22% утверждают, что категорически одобряют работу Трампа, 45% опрошенных категорически ее не одобряют.
Партийные взгляды на Трампа остаются поляризованными: его работу одобряют 86% республиканцев и не одобряют 93% демократов. Среди независимых избирателей его рейтинг упал до 31%.
Что категорически не нравится американцам в работе Трампа
Как ни странно (хотя, в принципе, почему бы должно было быть странно) — тема тарифов. По ней одобрение упало на четыре пункта, и сейчас составляет 35%.
Оценки Трампа в отношении общего управления экономикой упали на 5 пунктов, до самого низкого карьерного минимума в 39%.
Лишь около половины (52%), по данным CNN, уверены в способности Трампа справляться с экономикой, что на 13 пунктов меньше по сравнению с декабрьским опросом.
Трамп также потерял позиции в рейтингах одобрения руководства федеральным правительством (42%, на 6 пунктов меньше с марта). Лишь 46% опрошенных уверены, что он может назначать на должности лучших людей (на 8 пунктов меньше с декабря).
Внешняя политика Трампа, в частности более дружественная позиция в отношении России в ее войне с Украиной не одобряется 60% опрошенных.
CBC News дает немного другие цифры. В частности, о состоянии экономики, где 53% опрошенных считают, что ситуация стала хуже.
Поддержка "тарифной войны" уменьшилась до 41% (в ноябре 2024 года такие шаги поддерживали 52% опрошенных).
В целом, этот опрос также демонстрирует тенденцию к снижению поддержки Трампа в большинстве вопросов.
Что американцам нравится в работе Трампа
Все еще борьба с нелегальной миграцией. Хотя тот же CNN отмечает, что и в этом вопросе поддержка американцев пошатнулась: 45% сейчас, что на 6 пунктов меньше, чем в марте.
Однако 53% опрошенных до сих пор уверены, что Трамп сможет справиться с этой проблемой.
"Те, кто оценивает Трампа по иммиграции, очень одобряют его общую эффективность работы, тогда как те, кто оценивает его по экономике, в большом количестве не одобряют", — резюмирует CBS News.
CNN добавляет, что президент США получает положительные оценки по работе на тему ЛГБТ. В целом 51% одобряют его решение этого вопроса, включая 90% республиканцев, 48% независимых и 16% демократов.
Напомним, в Конгрессе инициировали импичмент Дональда Трампа. По мнению конгрессмена Шри Танедара, президент "не борется за Америку" и "ставит под угрозу демократию".
Сам Дональд Трамп тем временем раскритиковал американские СМИ. Он обвинил их в искажении информации.
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