100 дней второго срока Трампа — какие его решения поддерживают в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Соединенные Штаты Америки и, давайте уже честно, весь мир пережили первые 100 дней президентства Дональда Трампа. По общим впечатлениям, это была не самая легкая задача, однако с ней удалось справиться.

В США сейчас активно проводят опросы по отношению американцев к первым 100 дням Трампа. Общие тенденции не слишком утешительны для нынешнего президента, поскольку, как пишет CNN, его рейтинг после 100 дней на посту ниже, чем у любого президента Штатов за последние 70 лет.

Реклама

Читайте также:

Но, как это обычно бывает, есть нюансы. О них поговорим подробнее.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Что сейчас с рейтингом Трампа?

Здесь цитируем все тот же CNN, который отмечает, что рейтинг одобрения Трампа за первые 100 дней президентства составляет 41%.

В частности, его поддержка упала на четыре пункта с марта и на 7 пунктов с февраля. Лишь 22% утверждают, что категорически одобряют работу Трампа, 45% опрошенных категорически ее не одобряют.

Партийные взгляды на Трампа остаются поляризованными: его работу одобряют 86% республиканцев и не одобряют 93% демократов. Среди независимых избирателей его рейтинг упал до 31%.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Что категорически не нравится американцам в работе Трампа

Как ни странно (хотя, в принципе, почему бы должно было быть странно) — тема тарифов. По ней одобрение упало на четыре пункта, и сейчас составляет 35%.

Оценки Трампа в отношении общего управления экономикой упали на 5 пунктов, до самого низкого карьерного минимума в 39%.

Лишь около половины (52%), по данным CNN, уверены в способности Трампа справляться с экономикой, что на 13 пунктов меньше по сравнению с декабрьским опросом.

Трамп также потерял позиции в рейтингах одобрения руководства федеральным правительством (42%, на 6 пунктов меньше с марта). Лишь 46% опрошенных уверены, что он может назначать на должности лучших людей (на 8 пунктов меньше с декабря).

Внешняя политика Трампа, в частности более дружественная позиция в отношении России в ее войне с Украиной не одобряется 60% опрошенных.

CBC News дает немного другие цифры. В частности, о состоянии экономики, где 53% опрошенных считают, что ситуация стала хуже.

Поддержка "тарифной войны" уменьшилась до 41% (в ноябре 2024 года такие шаги поддерживали 52% опрошенных).

В целом, этот опрос также демонстрирует тенденцию к снижению поддержки Трампа в большинстве вопросов.

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Что американцам нравится в работе Трампа

Все еще борьба с нелегальной миграцией. Хотя тот же CNN отмечает, что и в этом вопросе поддержка американцев пошатнулась: 45% сейчас, что на 6 пунктов меньше, чем в марте.

Однако 53% опрошенных до сих пор уверены, что Трамп сможет справиться с этой проблемой.

"Те, кто оценивает Трампа по иммиграции, очень одобряют его общую эффективность работы, тогда как те, кто оценивает его по экономике, в большом количестве не одобряют", — резюмирует CBS News.

CNN добавляет, что президент США получает положительные оценки по работе на тему ЛГБТ. В целом 51% одобряют его решение этого вопроса, включая 90% республиканцев, 48% независимых и 16% демократов.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Напомним, в Конгрессе инициировали импичмент Дональда Трампа. По мнению конгрессмена Шри Танедара, президент "не борется за Америку" и "ставит под угрозу демократию".

Сам Дональд Трамп тем временем раскритиковал американские СМИ. Он обвинил их в искажении информации.