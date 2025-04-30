Трамп заявил, что Путин хочет заключить мир

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, российский диктатор Владимир Путин хочет остановить войну РФ в Украине, несмотря на недавние атаки. Также он считает, что если бы не он, то глава Кремля хотел бы захватить всю Украину.

Об этом Трампа сказал в интервью ABC News, также его цитирует Reuters.

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Ведущий ABC задал президенту США вопрос о том, хочет ли Путин заключить мир, на что американский лидер ответил следующее:

"Я думаю, что да. Если бы не я, я думаю, он хотел бы захватить всю страну. Я вам скажу, я не был счастлив, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам и поселкам", — сказал Трамп.

Напомним, вчера президент США заявил, что с Путиным договариваться легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что в Киеве не хотят идти на компромисс.

Также мы писали, что по словам Трампа, при определенных условиях он готов поддержать Украину, но не обязательно ее нынешнего лидера Зеленского.