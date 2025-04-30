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Перемир'я у травні буде початком діалогу з Україною, каже Лавров

30 квітня 2025 06:47
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Лавров заявив, що травневе перемир'я буде початком переговорів з Україною
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що триденне "перемир'я" в травні, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін, це "початок прямих переговорів з Україною". Ба більше, без попередніх умов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Наша пропозиція щодо травневого перемир'я — це початок прямих переговорів без попередніх умов. Прийняття перемир'я можна вважати єдиною умовою", — заявив Лавров.

Нагадаємо, кілька днів тому спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною. За його словами, це можливо "без будь-яких попередніх умов".

Також ми писали, що вчора Росія відкинула пропозицію України про 30-денний режим припинення вогню. Пєсков заявив, що така ідея є нереалістичною без "вирішення всіх нюансів".

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