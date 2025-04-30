Лавров заявил, что майское перемирие будет началом переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что трехдневное "перемирие" в мае, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, это "начало прямых переговоров с Украиной". Более того, без предварительных условий.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Наше предложение по майскому перемирию — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Принятие перемирия можно считать единственным условием", — заявил Лавров.

Напомним, несколько дней назад спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Украиной. По его словам, это возможно "без каких-либо предварительных условий".

Также мы писали, что вчера Россия отвергла предложение Украины о 30-дневном режиме прекращения огня. Песков заявил, что такая идея является нереалистичной без "решения всех нюансов".