Сибига заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: LB.ua

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина в очередной раз подтверждает готовность к мирным переговорам с Россией. Однако для начала надо, чтобы Россия действительно была готова к миру.

Об этом Сибига написал в X в среду, 30 апреля.

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"Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая", — говорится в сообщении.

По его словам, для этого Россия должна продемонстрировать свою настоящую готовность, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней. В то же время если Россия согласится на 60- или 90-дневное прекращение огня — Украина тоже готова.

Сибига подчеркнул, что РФ должна прекратить говорить и начать действовать — переговоры можно будет начать в любом формате, когда замолчат пушки.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что следующие дни "станут критическими" относительно установления мира в Украине.

Ранее в Кремле предложили установить перемирие на три дня, приуроченное к 9 мая.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея 30-дневного перемирия между Россией и Украиной "является нереалистичной".