Прекращение огня — Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии с 7 по 9 мая является театральным представлением, которое призвано создать иллюзию выхода РФ из международной изоляции. Украина настаивает на 30-дневном перемирии в соответствии со стратегией, предложенной Соединенными Штатами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 3 мая.

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Прекращение огня

Зеленский подчеркнул, что он поддерживает предложение прекращения огня минимум на 30 дней.

"Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что мониторинг прекращения огня является очень важным. Он убежден, что нарушения договоренности обязательно будут.

"Если есть решение на месяц, то есть в большом смысле не будет горячей войны этот месяц, будут нарушения 100%, даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно, его не будет. И все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга, — сказал украинский лидер.

Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.

"Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е — нам все равно. С 7-го — на 30 дней", — подытожил Президент.

Напомним, в Кремле предложили установить перемирие на три дня, приуроченное к 9 мая.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом формате.