Розмова Зеленського і Трампа у Ватикані — Axios розкрило подробиці

Лідер США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані закликав США зайняти жорсткішу позицію щодо російського диктатора Володимира Путіна. Також йшлося про припинення вогню.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, обізнаних зі змістом зустрічі президентів.

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Деталі розмови

Джерела повідомляють , що Зеленський отримав "сигнали" напередодні похорону Папи Франциска про те, що Трамп готовий зустрітися в кулуарах.

Радники українського президента нервували і не були впевненими щодо того, чи потрібно проводити ще одну розмову тет-а-тет із Трампом після скандальної зустрічі, що відбулася в Овальному кабінеті 28 лютого.

Тим не менш, Зеленський і Трамп все ж провели коротку розмову у Соборі Святого Петра. Попередньої домовленості про переговори не було — лідери просто "натрапили" один на одного після прибуття.

Зеленський сказав Трампу, що президент РФ не змінить свою позицію без посиленого тиску з боку США. Трамп, у свою чергу, визнав, що, можливо, йому доведеться переглянути свій підхід до російського лідера.

Також український президент порушив тему безумовного перемир’я, закликавши повернутись до первинної ініціативи США, яку підтримала Україна, але відкинула Росія. За словами одного зі співрозмовників, Трамп дав зрозуміти, що ця пропозиція виглядає розумною.

Окремо Зеленський підкреслив, що Київ ніколи не визнає Крим частиною Росії. Трамп у відповідь зазначив, що не вимагає цього. Водночас президент України заявив, що не відкидає компромісів заради припинення війни, однак Україна потребує чітких і надійних гарантій безпеки.

За інформацією джерел, Трамп також тиснув на українського лідера щодо якнайшвидшого підписання американсько-української угоди про надра.

Офіційні коментарі з цього приводу наразі відсутні: у Білому домі відмовилися коментувати приватні розмови, а в Офісі Президента України утримались від публічної реакції.

Раніше видання The Telegraph також повідомило, що зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані може свідчити про можливе припинення вогню у майбутньому. Діалог лідерів відбувся 26 квітня в рамках церемонії прощання з Папою Римським.